CPR, Ernesto Cunha campeão das 2RM: “esta é uma realização de um desejo de longa data” | AutoSport

Uma vitória categórica no Rali da Água – CIM Alto Tâmega garantiu a Ernesto Cunha e Rui Raimundo o título de Campeões de Portugal de Ralis 2RM. Foi com uma entrada na liderança da prova logo na segunda especial, e uma boa gestão do andamento, que a dupla do Peugeot carimbou a vitória que permitiu a conquista do campeonato.

O objetivo da equipa à partida em Chaves era precisamente a vitória e com isto arrecadar todos os pontos possíveis para o campeonato, como indica Ernesto Cunha: “Encarámos este rali com foco no primeiro lugar, que nos permitia fechar as contas do título ainda nesta prova. No final do primeiro dia conseguimos uma larga vantagem face aos nossos adversários diretos, o que nos deu margem para manter um bom ritmo, de forma a gerirmos o andamento ao longo do segundo dia de prova.”

A dupla do 208 Rally4 iniciava o segundo dia de prova na 1ª posição, com 9,5 segundos de vantagem para os segundos classificados – Rafael Cardeira e Luís Boiça e com uma diferença superior a 30 segundos para os seus adversários diretos no campeonato – Ricardo Sousa e Luís Marques, que ocupavam a 3ª posição na prova. A partir deste momento, a equipa líder imprimiu um ritmo sólido, mas ponderado e sem cometer erros.

O título de Campeão de Portugal de Ralis 2RM era uma conquista ambicionada por Ernesto Cunha desde que se iniciou no desporto motorizado e o piloto refere que “esta é uma realização de um desejo de longa data, no qual temos vindo a trabalhar rali atrás de rali. Por trás deste título, está uma grande equipa de assistência, que entregou sempre um carro altamente competitivo e que nunca revelou problemas de fiabilidade. Em todas as adversidades, a equipa garantiu sempre uma solução rápida e profissional, por isso deixo um agradecimento à The Racing Factory.

O meu co-piloto Rui Ramiundo foi também uma peça importantíssima no título, a quem agradeço, bem como aos nossos patrocinadores, sem os quais seria impossível reunir esta estrutura e garantir competitividade. A última nota de agradecimento vai para a minha família e amigos que nos apoiaram a cada quilómetro ao longo de tantas provas.”

A equipa vira agora atenções para a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2RM, o Rali Vidreiro Centro de Portugal, que irá disputar a 7 e 8 de outubro na Marinha Grande.