CPR: época de Hugo Lopes arranca no Rali do Algarve | AutoSport

O início da época de Hugo Lopes arranca este fim-de-semana no Algarve. Será em terras algarvias que a equipa enfrentará o primeiro desafio de uma das competições que disputará esta época, a Peugeot Rally Cup Portugal!

Com boas aspirações à luta pela vitória, Hugo Lopes mostra-se confiante, contando com todos os ingredientes que lhe permitiram uma época de 2023 de sucesso para continuar em busca de mais vitórias e títulos! Desta vez, com o seu habitual navegador, Tiago Neves, de fora devido a lesão física, será Magda Oliveira a ocupar a baquet do lado direito.

Vencedor da última edição da Peugeot Rally Cup Portugal (antes denominada Rally & You Cup Portugal), Hugo Lopes parte como uns dos favoritos e revela: “O início da época é sempre um momento que nos deixa bastante empolgados e ansiosos, mas acima de tudo é o momento pelo qual trabalhámos tanto durante a pré-época e que tanto esperamos que chegue!”

Em termos competitivos e da prova, Hugo Lopes conta que: “é uma prova com características muito particulares pelo seu tipo de piso xistoso, que apesar de não se degradar em demasia, pode causar problemas a nível de furos pela quantidade de pedra que o piso apresenta e é levantada após cada passagem. A meteorologia também é incerta e isso poderá ser um fator decisivo nos resultados, pois a escolha de afinação para os carros pode variar muito. Apesar da prova ter algumas diferenças em relação a 2023, espero que os troços sejam semelhantes, pois é uma prova que gosto bastante!”

O Rallye Casinos do Algarve terá início na sexta-feira, dia 15 de março, com passagem pela classificativa de Lagos e Barão de São João, antes da Super-Especial noturna no centro de Lagos. No dia de sábado, 16 de março, os pilotos terão de percorrer por duas vezes as classificativas de Silves, São Marcos e Messines, antes de chegar à City Stage e Pódio Final em Portimão.