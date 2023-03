CPR e CPR 2RM no Rali de Portugal: dois ‘ralis diferentes’ | AutoSport

Os concorrentes do CPR e CPR 2RM no Rali de Portugal vão fazer algo inovador na competição: participam no mesmo rali, mas as pontuações para os respetivos campeonatos decorrem de… dois ‘ralis diferentes’.

Já estão definidas como vão ser as provas do CPR no Rali de Portugal. O evento faz parte dos calendários do Campeonato de Portugal de Ralis, CPR e também do CPR 2RM, duas rodas motrizes, que têm percursos distintos para fazer no que toca ao que conta para os respetivos campeonatos.

Muito resumidamente, a prova do CPR é toda na sexta-feira, e da do CPR 2RM, toda no sábado. Pode parecer estranho, mas é mesmo assim.

assim, e de acordo com o Artigo 5 da adenda CPR 2023 no Vodafone Rally de Portugal, o CPR é disputado em 8 troços num total de 120,59 Km de especiais e um total de 519,89 Km de ligações, cobrindo um total de 640,48 Km terminando no fim do dia de sexta-feira. A Power Stage do CPR é a PE7 – Mortágua, com 18,15 Km de comprimento, mas depois disso os concorrentes ainda disputam a super especial da Figueira da Foz.

Já a prova reservada às duas rodas motrizes, CPR 2WD ou 2RM é disputado em sete troços num total de 148,88 Km de especiais e 519,24 Km de ligações, cobrindo um total de 668,12 Km. A Power Stage do CPR 2RM é a PE14 Felgueiras 2, com 8,91 Km.