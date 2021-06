CPR, DOMINGOS SPORT COM UMA DEZENA DE CARROS EM CASTELO BRANCO | AutoSport

A Domingos Sport é uma estrutura que se tem vindo a desenvolver e o Rali Castelo Branco é o desafio que se segue para a ‘armada’ comandada por Ricardo e Paulo Domingos. No próximo fim de semana, o asfalto da Beira Baixa recebe dez duplas sob a chancela da equipa de Alcanede.

Com o seu habitual Dacia Sandero R4, Gil Antunes e Diogo Correia estão motivados para o asfalto albicastrense, depois do bom resultado obtido no Rali das Camélias. Luís Mota e Alexandre Ramos, em Mitsubishi Lancer Evo VI, partem em busca da segunda vitória da época no Campeonato Portugal Clássicos de Ralis. Daniel Ferreira e Rodrigo Pinheiro estão motivados e focados em conquistar um bom resultado, após o desaire em Vagos.

Aos comandos do Mitsubishi Lancer Evo X, e a jogar em “casa”, Fernando Teotónio e Luís Morgadinho vão lutar por conquistar o máximo de pontos nas contas do grupo RC2N e no Campeonato Portugal de Ralis.

Alexandrino Dinis e Luís Ribeiro, com um novo desafio, depois da estreia no Rali Terras D’Aboboreira em terra, agora é a vez de se estrear em asfalto, naquele que é o segundo rali do piloto.

Com um Renault Clio 3 RS, Viana Martins e Gonçalo Palmeira ambicionam alcançar um resultado semelhante ao alcançado em Vagos, no recente Rali da Bairrada.

No Campeonato Portugal Clássicos de Ralis, Paulo Barata e António Santos partem em busca de melhorar a performance e com a ambição de um bom resultado nas contas do grupo RC2N.

A armada Subaru estará entregue a Rui Santos e João Sebastião e ainda Nuno Carreira e Danny Carreira.

No Subaru Impreza GRB, Rui Santos e João Sebastião estarão no leque dos favoritos à vitória entre os participantes do Campeonato Centro de Ralis. A bordo do Subaru Impreza WRX STi, Nuno Carreira e Danny Carreira ambicionam conquistar um lugar no pódio e amealhar preciosos pontos no Campeonato Portugal Clássicos de Ralis.

A novidade da equipa é o Peugeot 208 VTI pelas mãos de Eduardo Santos e Inês Veiga, que marca uma nova abordagem na, ainda, breve carreira do piloto Eduardo Santos.

“Regressamos a Castelo Branco e, desta feita com uma dezena de carros na nossa estrutura, o que nos deixa bastante felizes e motivados, mas sempre conscientes das dificuldades a enfrentar. A entrada do Peugeot 208 na nossa estrutura é mais um motivo de satisfação e orgulho para a nossa equipa. Tudo faremos para que todos possam alcançar os seus objetivos para a prova albicastrense,” afirmaram os responsáveis pela estrutura de Alcanede, Ricardo e Paulo Domingos.

O Rali de Castelo Branco vai para a estrada já no próximo sábado, com uma dupla passagem por Vilas Ruivas (16,31km) e uma passagem por Foz do Cobrão (14,67km). No domingo, os participantes terão uma dupla passagem pelas especiais de Dáspera-Sesmo-Salgueiral (12,24km) e Santo André das Tojeiras (13,96km), antes de seguir para o pódio final da prova.