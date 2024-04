CPR, Diogo Marujo: das pistas de Karting para os pisos de terra dos ralis

“Nesta evolução das pistas de Karting para os pisos de terra dos ralis, os desafios tem sido constantes e a aprendizagem diária. No Rali Terras de Aboboreira temos mais um desafio, desta vez diante de uma lista repleta de talentos. Vamos continuar a fazer o nosso caminho, passo a passo, e sem pressa para não queimarmos etapas nesta evolução que tem sido tão boa para mim e para toda a equipa. Atacamos o rali sem pressão e com o máximo de vontade de aprender com os melhores, comparando-nos sempre, mas nunca tentando acompanhar um ritmo que sabemos que ainda não temos.”, garantiu a jovem promessa dos ralis nacionais.

No Rali Terras de Aboboreira, a dupla vai estar inserida na Peugeot Rally Cup Ibérica e batalhar com adversários mais experientes, o que decerto trará mais experiência ao jovem piloto de Mafra.

Tem sido um início de temporada de grande aprendizagem para Diogo Marujo que, navegado pelo experiente Jorge Carvalho e inserido na estrutura profissional da Racing 4 You, tem evoluído de forma constante no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM.

