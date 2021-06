CPR deve ter que arrancar bem mais cedo em 2022 | AutoSport

Terminou o Rali de Castelo Branco, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye de Mortágua que estava marcado para o período entre 9 e 11 de julho foi adiado para 12 e 13 de novembro, o que significa que a próxima prova agendada do CPR é o Rali Vinho Madeira, entre 6/8 agosto.

A competição começou entre 30 de abril/2 de maio com o Rali Terras d’Aboboreira, de 20/23 de maio realizou-se o Vodafone Rally de Portugal e de 18/20 de junho o Rali de Castelo Branco.

O AutoSport sabe que a FPAK está a ponderar muito seriamente iniciar o campeonato bem mais cedo para obviar o período crítico dos incêndios em Portugal, algo que, como se sabe também se aplica ao TT. De acordo com o Artigo 2.º da Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto o período crítico no âmbito do SDFCI vigora de 1 de julho a 30 de setembro, podendo a sua duração ser alterada, em situações excecionais, por despacho do membro do governo responsável pela área das florestas.

Se estas não existirem, o CPR vai ter que começar bem mais cedo que este ano, e convém não esquecer que há pelo menos uma prova marcada para setembro, o Rali do alto Tâmega.

No passado, o ‘Sopete’, do Targa Clube realizava-se em janeiro. Há uma década, o Torrié realizou-se no fim de fevereiro, no ano seguinte, os Açores foram para a estrada a 23 de fevereiro, em 2017 Fafe foi a 18 de fevereiro.

Sabemos que a questão não é fácil, devido à dificuldade de ‘fechar’ orçamentos, mas vai mesmo ser necessário um calendário que ‘esqueça’ o período de 1 de julho a 30 de setembro nos ralis e no TT.