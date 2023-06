CPR de regresso com o Rali de Castelo Branco | AutoSport

Realiza-se este fim de semana, sexta e sábado, 30 de junho, 1 de julho a quinta prova do Campeonato de Portugal de Ralis, com a caravana da rumar à Beira Baixa, numa prova que pontua para nove competições distintas.

Depois do ‘aperitivo’, para alguns, no Rally de Lisboa, prova que contou para a Taça de Portugal de Ralis, agora é a ‘doer’ para o campeonato (ler em separado).

O Rali de Castelo Branco vai estar na estrada já nos próximos dias 30 de junho e 1 de julho, sexta-feira e sábado. A ronda organizada pela Escuderia Castelo Branco é a quinta prova do Campeonato Portugal de Ralis e a primeira que se disputa em pisos de asfalto. No total, os 63 concorrentes vão percorrer mais de 400 quilómetros da Beira Baixa, dos quais 101,73 quilómetros são contra o cronómetro.

A edição de 2023 do Rali de Castelo Branco apresenta como principais novidades a realização da Power Stage – a derradeira classificativa da prova – nas imediações de Castelo Branco. Aliás, o final do troço é mesmo dentro da capital da Beira Baixa.

Ainda sem contar para a classificação geral, as equipas vão passar no troço Fratel, local do shakedown e Qualifying Stage. São 3,6 quilómetros no concelho de Vila Velha de Ródão que algumas duplas vão percorrer por três ocasiões (duas em treino e uma que serve de qualificação).

A partir daí, as equipas vão competir em 11 especiais de classificação, com particular destaque para a muito popular Super-Especial Reconquista, pela qual pilotos e co-pilotos vão passar em dois momentos no início da noite de sexta-feira.

Ainda nesse dia, durante a tarde, os concorrentes competem em Santo André das Tojeiras e em Vila Velha de Ródão. No sábado, que marca o final do rali, há mais oito classificativas. Sarzedas 1 e 2, Santo André das Tojeiras 2, Sobral do Campo – Vicente da Beira 1 e 2 e São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 e 2. A ação termina na noite de sábado, com os 6,65 quilómetros da Power Stage Castelo Branco.

“O Rali de Castelo Branco é a primeira prova do campeonato em asfalto e, na Escuderia de Castelo Branco, procurámos levar o evento para mais perto das pessoas, com o cumprimento máximo de todas as regras de segurança. Poder fazer a Power Stage junto a Castelo Branco depois de a super-especial iluminar as ruas da cidade é algo muito positivo. Exige um esforço grande da organização, um forte apoio das entidades que estão com a Escuderia no Rali de Castelo Branco, mas acreditamos que é uma grande mais-valia para todos, em particular, para as equipas e para o público”, afirmou o diretor de prova, Nuno Almeida Santos.

Horário

Sexta-feira 30 de junho

Shakedown (Fratel) 4.50 km 08:00

Serviço A – Campo da Feira – 15 min 14:08

PEC1 Santo André das Tojeiras 1 9.94 km 15:11

PEC2 Vila Velha de Ródão 9.72 km 16:04

Serviço B – Campo da Feira – 30 min 20:15

PEC3 Super Especial Reconquista A 2.50 km 21:03

PEC3 Super Especial Reconquista B 2.50 km 21:18

Serviço C – Campo da Feira – 45 min 21:38

Sábado 1 de julho

Serviço D – Campo da Feira – 15 min 09:38

PEC4 Sarzedas 1 9.21 km 10:41

PEC5 Santo André das Tojeiras 2 9.94 km 11:19

PEC6 Sarzedas 2 9.21 km 12:04

Serviço E – Campo da Feira – 15 min 15:08

PEC7 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 1 11.89 km 16:16

PEC8 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 1 9.14 km 17:09

PEC9 Sobral do Campo – São Vicente da Beira 2 11.89 km 18:22

PEC10 São Vicente da Beira – Louriçal do Campo 2 9.14 km 19:15

Serviço F – Campo da Feira – 15 min 21:00

PEC11 Castelo Branco[Power Stage] 6.65 km 21:33