CPR, Daniel Nunes: “Quero chegar ao fim e ver um Ford nos cinco primeiros”

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro vão correr com o novo Ford Fiesta Rally3, a mais recente máquina saída das oficinas da M-Sport, do seu ‘braço’ na Polónia. É o primeiro carro deste tipo a vir para Portugal, com a Inside Motor de Vítor Calisto e Joaquim Batalha a serem pioneiros, tal como já foram ao trazer o Peugeot 208 R2. Para Daniel Nunes, é o regresso às quatro rodas motrizes, depois de ter encantado os adeptos com o seu Mitsubishi Lancer Evo VIII MR durante vários anos. Após quatro anos com o Peugeot 208 R2, agora novamente as quatro rodas motrizes com o Ford Fiesta Rally3.

Daniel, novo projeto e um enorme desafio pela frente?

“Sim é verdade, consegui chegar ao que queria, um carro novo de quatro rodas motrizes. É um regresso, depois de muitos anos nas quatro rodas motrizes (ndr, com o Mitsubishi Lancer), a que se seguiram quatro anos nas duas rodas motrizes (ndr, Peugeot 208 R2), onde consegui títulos e muitos bons resultados, e muita popularidade, devido à andar da forma que sempre gostei nos ralis, e agora voltar ao CPR com um quatro rodas motrizes é muito desafiante para mim”.

Já percebeste que o carro é uma bela máquina, tens agora muito para trabalhar. Tens ideia do que vais precisar tendo em conta o que é este carro?

“Sim, o projeto é desafiante. Temos um apoio muito bom da Ford, que regressa aos ralis em Portugal, esse é um ponto importante, e para nós, por ser de novo um quatro rodas motrizes. Para mim os 4X4 não são uma estreia, mas com este carro de última geração da M-Sport é muito desafiante, porque queremos chegar mais sempre mais além, queremos fazer bons resultados, para levar mais longe a nossa imagem e a dos nossos patrocinadores”.

Depois da necessária adaptação, que objectivos tens com este novo carro?

“É uma aprendizagem que tem de ser rápida, começamos com os pisos de terra que eu adoro, guiar um 4X4 outra vez vai ser muito desafiante para mim, e começar na Aboboreira, onde garanti o campeonato de 2020 com o nosso Peugeot, começar com este Ford Fiesta Rally3 lá, é importante, por isso tivemos que testar para garantir uma adaptação rápida ao carro. Quem sabe, talvez logo no primeiro rali conseguir um top 5 no CPR”.

Já várias vezes colocaste o 208 R2 no top 10, com este carro a fasquia sobe? Falaste num top 5, é uma bitola que vais querer impor?

“Sabemos que não é fácil, temos que ter essa consideração, mas eu acredito muito no nosso Ford e na Inside Motor, quero chegar mais além, chegar ao fim e ver um Ford nos cinco primeiros”.

É bom ver a Ford voltar a apoiar os ralis em Portugal…

“Sim, e é extremamente desafiante, não quero de modo algum errar, quero honrar a imagem da Ford. Desde miúdo eu era fanático pelos Ford, quer fosse o Ford Escort Cosworth, Ford Focus, sempre foram carros que gostei bastante, e às vezes o homem sonha e a obra nasce, e aos 33 anos ser piloto da Ford é para mim muito gratificante, pois o que sonhei durante anos e anos desde miúdo, veio-se concretizar e eu vou guiar um Ford no CPR”