CPR, Daniel Nunes: “Projeto Ford Fiesta Rally3 é muito desafiante…” (vídeo)

Daniel Nunes e Nuno Mota Ribeiro vão correr com o novo Ford Fiesta Rally3, a mais recente máquina saída das oficinas da M-Sport, do seu ‘braço’ na Polónia. É o primeiro carro deste tipo a vir para Portugal, com a Inside Motor de Vítor Calisto e Joaquim Batalha a ser pioneiros, tal como já foram ao trazer o Peugeot 208 R2.

Para Daniel Nunes, é o regresso às quatro rodas motrizes, depois de ter encantado os adeptos com o seu Mitsubishi Lancer Evo VIII MR durante vários anos. Após quatro anos com o Peugeot 208 R2, agora novamente as quatro rodas motrizes com o Ford Fiesta Rally3.