CPR, Daniel Nunes estreia Ford Fiesta Rally3 em pisos de asfalto | AutoSport

Realiza-se este fim de semana a terceira prova pontuável para o Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali de Castelo Branco, a primeira de asfalto da temporada, onde o Ford Fiesta Rally3 de Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro fará a sua estreia neste tipo de piso.

A dupla liderada pelo piloto de Sintra está a apostada em dar seguimento às boas indicações deixadas na estreia do novo Ford Fiesta Rally3, que teve lugar no Rali Terras d’Aboboreira, e que lhes valeu o nono lugar.

Agora, o palco é distinto, mas igualmente exigente, estando a maior dificuldade relacionada com o facto de prova albicastrense ser totalmente disputada em pisos de asfalto, tipo de piso onde a equipa nunca competiu com o novo carro.

Para Daniel Nunes “este vai ser um novo desafio para toda a equipa, uma vez que não temos referencias relativas ao potencial do carro em asfalto. Ainda assim, estamos muito confiantes. Face ao que conseguimos fazer na primeira prova, não escondo que estou muito entusiasmado por voltar aos pisos de alcatrão e, agora com o Ford Fiesta Rally3. Trata-se de um rali que conheço e de que gosto. Espero conseguir um bom resultado, mas acima de tudo continuar a evoluir o Ford Fiesta Rally3.Vamos encarar Rali de Castelo Branco como um teste em asfalto. Vamos rodar com novas evoluções propostas pela M-Sport e algumas alterações decorrentes de ilações que tirámos Amarante.”