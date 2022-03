CPR, Daniel Nunes e um Ford Fiesta Rally3 mais evoluído: “aumenta a confiança” | AutoSport

A Ford está de volta à ação nos grandes palcos nacionais com o Ford Fiesta Rally3 pilotado pela dupla Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro. Uma temporada que arranca ao melhor nível, com a presença na prova de abertura do Campeonato Europeu FIA de Ralis e Campeonato Portugal de Ralis, o Rally Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas, dias 11 e 12 de março.

Um exigente evento disputado em pisos de terra que se assume como um palco de excelência para exibir as potencialidades do Ford Fiesta Rally3, conforme destaca o piloto Daniel Nunes: “Estamos muito satisfeitos por começar a época num rali de referência mundial. Um ano em que o Ford Fiesta Rally3 surge com as mais recentes atualizações da M-Sport, o que aumenta os nossos níveis de confiança para um bom resultado. Encaramos por isso este primeiro desafio com grande motivação, focados em fazer uma boa prova e em proporcionar ao muito público presente, e que já aguarda com expectativa a passagem do Fiesta Rally3, um grande espetáculo.”

Um entusiasmo partilhado pelo navegador Nuno Mota Ribeiro, que sublinha a boa adaptação do Ford Fiesta Rally3 aos pisos de terra: “O rali disputado na região de Fafe é um marco na competição. Uma prova conhecia pela exigência dos pisos de terra e onde a meteorologia pode ter uma importante preponderância para o resultado final. Da nossa parte, esta é a superfície que mais beneficia as características do Ford Fiesta Rally3 e acreditamos que será um rali onde podemos voltar a surpreender a concorrência.”

A presença no Rally Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas dá luz verde à temporada desportiva da equipa Ford e será também o primeiro contacto da dupla Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro com as mais recentes evoluções do Fiesta Rally3. O modelo apresenta agora um restritor de 31mm, em virtude das alterações

regulamentares, que garante um aumento de 20 cv, com a potência final a estabelecer-se nos 235 cv. Por outro lado, o Ford Fiesta Rally3 surge com novas atualizações na centralina, o que confere maior eficácia na entrega e distribuição de potência às quatro rodas motrizes.

O Rally Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas, prova de abertura do Campeonato Europeu FIA de Ralis e Campeonato Portugal de Ralis tem início sexta-feira, dia 11 de março, com a 1ª Secção, que compreende Shakedown (3.04 km) às 16h30 e a Super Especial de abertura da prova, Fafe SSS1 (1.47 km), com início

às 21h08. No sábado, dia 12 de março, os concorrentes arrancam às 07:20 do Parque Fechado, situado no Parque da Cidade, para a 2ª Secção da prova, composta na parte da manhã por um total de 4 especiais – Boticas 1 (15.05 km), Cabeceiras de Basto 1 (10.84 km), Vieira do Minho 1 (16.93 km) e Luilhas 1 (11.86 km) -, que terminam com o reagrupamento às 12:59 na Feira Velha, na Praça Mártires do Fascismo. Da parte da tarde tem lugar a segunda passagem pelas 4 especiais da manhã, com os concorrentes a darem entrada em Parque Fechado às 20:25. O exigente Rally Fafe Felgueiras Cabreira e Boticas tem um total de 9 especiais e 109.36 quilómetros cronometrados.