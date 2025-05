CPR, Dani Sordo: “ser rápido no Algarve deixou-me confiante para Amarante”

Após dois segundos lugares, nas duas primeiras provas do ano, Dani Sordo quer levar o Hyundai i20 N Rally2 ao triunfo e com isso interromper o bom começo de campeonato de Kris Meeke e da Toyota.

Em Fafe, o espanhol atrasou-se com um furo e também por abrir a estrada, e no Algarve um problema mecânico fê-lo perder 50 segundos e com isso ter de correr atrás do prejuízo.

Agora na Aboboreira, Dani Sordo, desta vez acompanhado pela navegadora Patricia Saíz Ruiloba, no Hyundai i20 N Rally2 do Team Hyundai Portugal, está empenhado em conquistar a vitória: “O meu foco vai estar centrado na obtenção da vitória nesta terceira prova, objetivo que não será de todo fácil, atendendo à forte concorrência no campeonato. No Algarve, e depois do contratempo que ditou o meu atraso logo no início, pude expressar o potencial do Hyundai i20 N Rally2 e ser o mais rápido em prova. Isso deixou-me muito satisfeito e confiante agora para Amarante.”, adiantou Dani Sordo, que ocupa a segunda posição na tabela classificativa do CPR.

O Rali Terras D’Aboboreira, terceira prova do CPR, que continua na sua fase de pisos de terra, inicia-se na tarde de sexta-feira, em Amarante, para a disputa das primeiras três classificativas (16,67 km), a últimas das quais uma super-especial noturna no centro da cidade de Marco de Canaveses. No sábado haverá mais sete classificativas (97,72 km), entre as quais se destacam as duas passagens na Aboboreira (21,13 km). O final do rali está previsto para as 19h15, com a consagração dos vencedores na Avenida General Silveira, em Amarante.