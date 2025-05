CPR, Dani Sordo: “Como se viu pelo andamento, estamos próximos da nossa 1ª vitória”

Depois de um rali em que deram alguma luta a Kris Meeke até meio do rali, Dani Sordo/Patricia Sáiz Ruiloba (Hyundai i20 N Rally2) não o conseguiram no Rali Terras d’aboboreira, e o piloto ainda não logrou vencer este ano. Mas até o podiam ter conseguido nesta prova, já que depois do piloto da Toyota ter chegado à PowerStage com um avanço de 9,2s, um troço com muita lama levou o irlandês a fazer um pião, o que iria permitir a Sordo, em condições normais, vencer a prova, mas quis o destino que um furo lhe retirasse essa possibilidade. Meeke tem sido mais rápido, mas a Sordo também tem faltado uma pontinha de sorte. Um furo em Fafe, um problema mecânico no Algarve e agora outro furo quando poderia chegar ao triunfo: “Foi uma bela e emocionante batalha, num rali com alguns momentos difíceis, devido às condições climatéricas.

Foi pena o furo na power stage, quando estava na posse do melhor tempo e poderia vencer, mas são imprevistos que fazem parte dos ralis.

O resultado final é positivo e agora vamos centrar-nos no Rali de Portugal. Como se viu pelo andamento, estamos próximos da nossa primeira vitória no campeonato com o Hyundai i20 N Rally2…”, declarou Dani Sordo.