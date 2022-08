CPR/CRM/Rali Vinho da Madeira amanhã na estrada | AutoSport

Arranca amanhã com o Qualifying, a 63ª edição do Rali Vinho da Madeira, prova que conta para o European Rally Trophy bem como para os campeonatos nacional e regional de Ralis.

Desenrola-se ao longo de três dias, de 4 a 6 de agosto. O primeiro dia prevê o Qualifying e Shakedown e, ao fim da tarde, a primeira classificativa, super-especial da Avenida do Mar, que volta ao programa após a pandemia.

A restante primeira etapa disputa-se na sexta-feira, 5 de agosto, com oito provas especiais, ronda dupla por Campo de Golfe, mais extenso e a terminar na Referta, Palheiro Ferreiro, troço cronometrado que volta a incluir a passagem no Chão da Lagoa, Boaventura e Cidade de Santana.

A segunda e última etapa acontece no sábado, 6 de agosto, com mais oito troços cronometrados, dupla passagem por Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Ponta do Pargo e Rosário.

Desportivamente, a prova promete muita emoção com uma lista de 61 inscritos pautada por uma grande qualidade das viaturas e a juntar muitos nomes sonantes deste desporto. Ao italiano Simone Campedelli e aos espanhóis Alejandro Cachon e Emma Falcon juntam-se os pilotos que costumam discutir as primeiras posições no campeonato português da especialidade. Ricardo Teodósio, Armindo Araújo, Bruno Magalhães, José Pedro Fontes, Bernardo Sousa ou Miguel Correia, entre outros.

Vencedores das últimas edições do evento, também os madeirenses Alexandre Camacho e Miguel Nunes estão à partida e prometem manter “em casa” o troféu da vitória. Numa lista de inscritos extensa e com tanta qualidade, existem ainda muito mais razões para seguir de perto a luta pelos primeiros lugares absolutos assim como noutros escalões e competições particulares.

HORÁRIO

Quinta-Feira, 4 de agosto

Shakedown (Cardais / Santo Serra / Água de Pena) 3.35 km 08:00

PEC1 Avenida do Mar – Centro Internacional de Negócios da Madeira 2.18 km 19:30

Sexta-Feira, 5 de agosto

PEC2 Campo de Golfe 1 11.41 km 09:18

PEC3 Palheiro Ferreiro 1 19.01 km 10:09

Service B – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 11:22

PEC4 Campo de Golfe 2 11.41 km 12:45

PEC5 Palheiro Ferreiro 2 19.01 km 13:36

Service C – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 14:49

PEC6 Boaventura 1 10.52 km 16:14

PEC7 Cidade de Santana 1 10.84 km 16:44

PEC8 Boaventura 2 10.52 km 18:39

PEC9 Cidade de Santana 2 10.84 km 19:09

Service D – Avenida Dr. Sá Carneiro – 45 Min 20:12

Sábado-Feira, 6 de agosto

PEC10 Câmara de Lobos 1 10.32 km 09:43

PEC11 Ponta do Sol 1 8.00 km 10:28

PEC12 Ponta do Pargo 1 9.77 km 11:11

PEC13 Rosário 1 11.37 km 12:06

Service F – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 13:01

PEC14 Câmara de Lobos 2 10.32 km 14:02

PEC15 Ponta do Sol 2 8.00 km 14:47

PEC16 Ponta do Pargo 2 9.77 km 15:30

PEC17 Rosário 2 [Power Stage] 11.37 km 16:25

Service G – Avenida Dr. Sá Carneiro – 10 Min 17:18