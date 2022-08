CPR/CRM: As classificativas do Rali Vinho Madeira (Dia 2) | AutoSport

As classificativas do RVM (Etapa 2)

PE 10 e 14 – CAMARA DE LOBOS

Câmara de Lobos entrou há alguns anos para o Rali Vinho da Madeira e disputa-se entre o Caminho das Fontainhas e a Est. Ribeira Garcia. Está dividida praticamente em duas metades, a primeira em subida e a segunda em descida. Alterna algumas retas com sequências de curvas muito técnicas e até mesmo algumas sequências de “ganchos” a favorecerem o espetáculo. Também junta zonas de floresta e agrícolas com áreas de casario.

Acessos: Por Câmara de Lobos: Cam. Velho Igreja, Cam. Francelheira e Cam. Luzirão

PE 11 e 15 – PONTA DO SOL

Ponta do Sol tem início na Est. Vale e Cova do Pico e evolui em zonas muito rápidas em que pelo meio surgem alguns ganchos até ao Carvalhal, zona tradicionalmente de espetáculo nos arruamentos vizinhos ao estádio municipal e a partir tem início uma descida que se torna arrepiante nos últimos metros antes da ribeira da Madalena do Mar

Acessos: Pela Ponta do Sol: pelo Cam. Lombo do Meio, pela est. Eng. Ribeiro de Sousa e ER 222

PE 12 e 16 – PONTA DO PARGO

Esta prova especial cuja classificação é na maior parte das vezes determinada pela destreza dos pilotos devido ao ser muito exigente nas sequências de ganchos longos e curvas em ambas as direções muito próximas. O seu piso vai do bastante húmido na zona ladeada por árvores ao muito seco e abrasivo nas zonas descobertas. Como é toda muito idêntica ao longo de toda a sua extensão, obriga a boas notas de andamento.

Acessos: Pela Ponta do Pargo: caminho municipal que dá acesso ao Pedregal e Serrado

PE 13 e 17 – ROSÁRIO

Cruza a ilha na linha imaginária entre São Vicente e a Ribeira Brava desde o Rosário à Serra d’Água, passando pela Encumeada. Requer muita condução na subida até à Encumeada e posteriormente uma grande temeridade na descida vertiginosa até final. É uma das provas especiais que junta mais espetadores no Rali

Acessos: Sem estradas alternativas de acesso, requer deslocação atempada pelo início e final.

HORÁRIO

Quinta-Feira, 4 de agosto

Shakedown (Cardais / Santo Serra / Água de Pena) 3.35 km 08:00

PEC1 Avenida do Mar – Centro Internacional de Negócios da Madeira 2.18 km 19:30

Sexta-Feira, 5 de agosto

PEC2 Campo de Golfe 1 11.41 km 09:18

PEC3 Palheiro Ferreiro 1 19.01 km 10:09

Service B – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 11:22

PEC4 Campo de Golfe 2 11.41 km 12:45

PEC5 Palheiro Ferreiro 2 19.01 km 13:36

Service C – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 14:49

PEC6 Boaventura 1 10.52 km 16:14

PEC7 Cidade de Santana 1 10.84 km 16:44

PEC8 Boaventura 2 10.52 km 18:39

PEC9 Cidade de Santana 2 10.84 km 19:09

Service D – Avenida Dr. Sá Carneiro – 45 Min 20:12

Sábado-Feira, 6 de agosto

PEC10 Câmara de Lobos 1 10.32 km 09:43

PEC11 Ponta do Sol 1 8.00 km 10:28

PEC12 Ponta do Pargo 1 9.77 km 11:11

PEC13 Rosário 1 11.37 km 12:06

Service F – Avenida Dr. Sá Carneiro – 30 Min 13:01

PEC14 Câmara de Lobos 2 10.32 km 14:02

PEC15 Ponta do Sol 2 8.00 km 14:47

PEC16 Ponta do Pargo 2 9.77 km 15:30

PEC17 Rosário 2 [Power Stage] 11.37 km 16:25

Service G – Avenida Dr. Sá Carneiro – 10 Min 17:18