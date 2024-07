CPR/CRM: 5 vencedores à partida do Rali Vinho da Madeira

À partida do 65º Rali Vinho da Madeira deverão estar cinco dos anteriores vencedores da prova levada à estrada desde 1959 pelo Club Sports da Madeira. Entre eles, o recordista de triunfos no evento, Alexandre Camacho, que se estreia aos comandos de um Toyota GR Yaris Rally2, e que subiu ao posto mais alto do pódio em 2017, 2018 (em Citroën DS3 R5), 2019 (Skoda Fabia R5, e 2021, 2022 e 2023 (Skoda Fabia Rally2 Evo). Na foto, o vencedor há 20 anos, Vítor Sá num Peugeot Maci Kit Car…

Único piloto a quebrar a hegemonia de Camacho nesse intervalo, Miguel Nunes alinha com o modelo com que obteve a sua única vitória, em 2020 com um Skoda Fabia Rally2 Evo. Primeiro em 2016 com um Citroën DS3 R5, José Pedro Fontes volta a alinhar nesta edição com um Citroën C3 Rally2. Vitorioso em 2004 com Peugeot 306 Maxi, Vítor Sá estará aos comandos de m Peugeot 208 Rally4 enquanto Adruzilo Lopes, o melhor em 2001 com um Peugeot 206 WRC, estará na ilha com um Skoda Fabia N5.

PALMARÉS

2023 Alexandre Camacho/Pedro Calado Skoda Fabia Rally2 Evo

2022 Alexandre Camacho/Pedro Calado Skoda Fabia Rally2 Evo

2021 Alexandre Camacho/Pedro Calado Skoda Fabia R5 Evo

2020 Miguel Nunes/João Paulo Skoda Fabia R5 Evo

2019 Alexandre Camacho/Pedro Calado Skoda Fabia R5

2018 Alexandre Camacho/Pedro Calado Skoda Fabia R5

2017 Alexandre Camacho/Pedro Calado Peugeot 208 T16 R5

2016 José Pedro Fontes/Inês Ponte Citröen DS3 R5

2015 Bruno Magalhães/Hugo Magalhães Peugeot 208 T16

2014 Bruno Magalhães/Carlos Magalhães Peugeot 208 T16

2013 Giandomenico Basso/Lorenzo Granai Peugeot 207 S2000

2012 Bruno Magalhães/Nuno Rodrigues Da Silva Peugeot 207 S2000

2011 Bruno Magalhães/Paulo Grave Peugeot 207 S2000

2010 Freddy Loix/Frédéric Miclotte Skoda Fabia S2000

2009 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Fiat Punto Abarth S2000

2008 Nicolas Vouilloz/Nicolas Klinger Peugeot 207 S2000

2007 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Fiat Punto Abarth S2000

2006 Giandomenico Basso/Mitia Dotta Fiat Punto Abarth S2000

2005 Renato Travaglia/Flavio Zanela Renault Clio S1600

2004 Vitor Sá/Ornelas Camacho Peugeot 306 Maxi Kit Car

2003 Miguel Campos / Carlos Magalhães Peugeot 206 WRC

2002 Andrea Aghini/Loris Roggia Peugeot 206 WRC

2001 Adruzilo Lopes/Luis Lisboa Peugeot 206 WRC

2000 Piero Liatti/Carlo Cassina Subaru Impreza WRC

1999 Bruno Thiry/Stephane Prevot Subaru Impreza WRC

1998 Andrea Aghini/L. Roggia Toyota Corolla WRC

1997 Piero Liatti/F. Pons Subaru Impreza WRC

1996 F. Peres/R. Caldeira Ford Escort Cosworth

1995 Piero Liatti/Alessandrini Subaru Impreza WRC

1994 Andrea Aghini/Farnocchia Toyota Toyota Celica GT ST185

1993 Patrick Snijers/D. Colebunders Ford Escort Cosworth

1992 Andrea Aghini/Farnochia Lancia Delta

1991 Fabrizio Tabaton/Imerito Lancia Delta

1990 Fabrizio Tabaton/Imerito Lancia Delta

1989 Yves Loubet/A. Andrie Lancia Delta

1988 Patrick Snijers/D. Colebunders BMW M3

1987 Dario Cerrato/Cerri Lancia Delta

1986 Fabrizio Tabaton/Tedeschini Lancia Delta S4

1985 Salvador Servia/Sabater Lancia 037

1984 Henri Toivonen/J. Pironen Porsche 9ll SC

1983 Miki Biasion /T. Siviero Lancia 037

1982 Toni Fassina/Rudy Opel Ascona 400

1981 Aly Kridel Sr/Paul Dunkel Ford Escort

1980 Adartico Vudafieri/Penariol Fiat 131 Abarth

1979 Toni Fassina/Nanini Lancia Stratos

1978 Ari Vatanen/Henry Liddon Escort 2000-RS

1977 Américo Nunes/João Baptista Porsche 911-S

1976 Giovanni Salvi/Pedro Almeida Escort 2000-RS

1975 João Clemente Aguiar/Miguel Sousa Escort 1600-RS

1973 Gomes Pereira/Almeida Pereira Opel 1904-SR

1972 Luís Neto/Jocames Fiat 125 Special

1971 Giovanni Salvi/José Arnaud Porsche 911-S

1970 Américo Nunes/Fernando Fonseca Porsche 911-S

1969 Américo Nunes/Fernando Fonseca Porsche 911-S

1968 Américo Nunes/Evaristo Saraiva Porsche 911-S

1967 Jean Pierre Nicolas/Jean Claude Roure Renault R8 1300

1966 António Sarmento Rebelo NSU Prinz 1000

1965 Zeca Cunha Triumph TR4

1964 Fernando Basílio Dos Santos Porsche SC

1963 Horácio Macedo Ferrari

1962 Horácio Macedo Ferrari

1961 António P. Peixinho Alfa Romeo

1960 Horácio Macedo Mercedes 300SL

1959 José Bernardino Lampreia MGA