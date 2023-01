CPR: Craig Breen quase certo na Team Hyundai Portugal | AutoSport

Pode ser a bomba do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) para a época 2023. Craig Breen estará a caminho da Team Hyundai Portugal para fazer o CPR completo, representando as cores da marca coreana em Portugal.

Craig Breen é um nome que dispensa apresentações. O irlandês de 32 anos tem uma carreira preenchida com presenças no, WRC 2, ERC, contando com 81 ralis no WRC, onde conseguiu 8 pódios e 31 vitórias em especiais cronometradas. Breen está de regresso à Hyundai, depois de um ano menos conseguido na M-Sport, onde ainda conseguiu dois pódios (Mónaco e Sardenha). Este regresso à Hyundai irá permitir ao piloto irlandês fazer algumas provas do WRC, no entanto, tudo está encaminhado para representar o Team Hyundai Portugal, fazendo o campeonato português na sua totalidade, ganhando ritmo competitivo aos comandos de um Hyundai i20 N Rally2.

É o “all in” da Team Hyundai Portugal que, além de Breen, deverá contar com Ricardo Teodósio, cuja permanência na equipa estará praticamente garantida também. Neste xadrez, ainda não se sabe qual o futuro de Bruno Magalhães, ele que tem sido peça fulcral no projeto, no qual está praticamente desde o início. Com a entrada de Breen, a Team Hyundai Portugal aposta tudo na conquista do título e torna-se assim na grande favorita.

Para contrariar este favoritismo, teremos Armindo Araújo que deverá receber o novo Skoda Fabia Rally2, uma máquina mais competitiva que poderá permitir ao campeão em título fazer frente a Breen. Ainda não é certo que receba o novo carro a tempo do Rally Serras De Fafe, Felgueiras, Cabreira E Boticas, tal como Miguel Correia, que também deverá continuar a sua excelente evolução com a nova máquina da Skoda. Do lado da Sports & You, José Pedro Fontes deverá ter a companhia de Bernardo Sousa, ambos aos comandos do Citroën C3 Rally2.

É assim uma grande novidade para os ralis em Portugal, que terão uma estrela do WRC a tempo inteiro. As estrelas nacionais terão assim um novo desafio e a competição ganha um interesse renovado.