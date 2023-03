CPR, Craig Breen: “lutar pela vitória, como primeiro passo para levar o Hyundai ao título” | AutoSport

O Team Hyundai Portugal vai iniciar no próximo fim de semana, de 10 a 12 março, o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), fazendo alinhar as duplas Craig Breen/James Fulton e Ricardo Teodósio/José Teixeira no Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto, também prova de abertura do FIA-ERC (Campeonato da Europa).

A grande novidade do Team Hyundai Portugal é a chegada do irlandês, piloto oficial da Hyundai Motorsport no WRC ao CPR: “Estou com grande expetativa para iniciar em Fafe a minha participação no Campeonato de Portugal e já sei que a lista de inscritos é excelente, o que torna tudo ainda mais entusiasmante. Embora tenha a certeza que os adversários não irão facilitar, conto com o apoio do público português, e vou lutar pela vitória, para dar o primeiro passo para levar o Hyundai i20 N Rally2 ao título”, palavras de Craig Breen, em jeito de antevisão da sua estreia no CPR.