CPR, Craig Breen: “Estou muito entusiasmado com este projeto” | AutoSport

O que começou com um rumor, confirma-se agora como uma certeza. Craig Breen, piloto da Hyundai Motorsport vai disputar o Campeonato de Portugal de Ralis com o Team Hyundai Portugal ao lado de Ricardo Teodósio: “Estou muito entusiasmado com este projeto, vai ser muito desafiante competir em simultâneo nos dois campeonatos, e sinto-me muito motivado por correr em Portugal com o Team Hyundai Portugal.

Vou arrancar a época do WRC na Suécia, mas já não vejo a hora de estar em Fafe convosco.”, refere o piloto Craig Breen.

O Team Hyundai Portugal está a ultimar os contornos da sua participação no campeonato, sendo certo que a dupla Ricardo Teodósio e José Teixeira continuarão ao volante do Hyundai i20 N Rally2.