CPR, CPTT, CPV: 11 Toyota nas principais competições nacionais. Portugal é caso único

Portugal é um caso verdadeiramente único no panorama internacional. Muitas vezes ouvimos falar que o motorsport nacional não tem os mesmos meios e que o dinheiro é sempre escasso. Mas a dinâmica que assistimos atualmente é francamente positiva, com o projeto Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal a ser um dos motores desta nova dinâmica.

Caso único na Europa

Caso único na Europa, sob a alçada da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal estão três carros a competirem em três campeonatos completamente diferentes: a “Dama Negra” Toyota Hilux T1+ de João Ramos e Jorge Carvalho, o GR Yaris Rally2 de Kris Meeke e Stuart Loudon e o GR Supra GT4 na sua versão mais recente, a EVO2, com Francisco Mora, faltando definir o segundo piloto. Três carros, três campeonatos, três níveis de exigência distintos, um só objetivo… ganhar títulos.

O compromisso da Salvador Caetano em apostar no motorsport nacional foi elogiado pelos responsáveis da casa mãe, a Toyota Gazoo Racing no que é um caso único que a marca procura replicar noutros mercados. A dificuldade está em encontrar um importador que tenha a mesma vontade que a Salvador Caetano tem demonstrado. Além de melhorar a visibilidade das competições nacionais onde a marca está inserida, a forte presença da Toyota Gazoo tem motivado um aumento exponencial de carros nipónicos nos nossos campeonatos.

Poderemos ter até 11 máquinas Toyota nos principais campeoantos

Começando pelo TT, João Ramos é o único representante da marca, mas fá-lo de forma eficiente garantindo boa exposição.

Nos ralis, esperam-se três GR Yaris no CPR, começando pela dupla apresentada pela Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal. Temos também Ricardo Teodósio e José Teixeira a apostarem no carro japonês, tal como Rúben Rodrigues (ainda sem navegador).

Na velocidade o sucesso é ainda mais expressivo. A época 2025 começa com cinco GR Supra GT4: um da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, dois da Speedy Motorsport, um da Batina Racing e um da Gianfranco Motorsport. Mas há perspetivas de haver a adição de mais dois Supras para esta temporada (espera-se que as estruturas que já têm Supras possam adicionar mais uma máquina), podendo ter sete carros nipónicos no campeonato nacional. Para termo de comparação, prevê-se cinco GR Supra GT4 no campeonato europeu.

Qual o segredo do sucesso?

O truque deste sucesso? Além da ativação da Salvador Caetano, há um ponto que faz toda a diferença na escolha dos carros nipónicos. A Gazoo Racing disponibiliza um camião de peças para as equipas, facilitando tremendamente a logística das estruturas nacionais. Um dos problemas das equipas das equipas é avultado investimento em peças que é necessário fazer para preparar uma época. A possibilidade de ter um camião da marca nas provas, com material pronto a ser usado, elimina esse investimento. As equipas compram apenas o que necessitam, tendo a garantia que não irão faltar peças numa emergência. A presença da Gazoo Racing nas pistas nacionais (e ibéricas), com engenheiros que dão apoio técnico às equipas é também um trunfo. A Toyota Gazoo Racing esteve presente em força na última jornada de 2024, no Estoril, procurando estreitar ligações. O bom trabalho feito pelas equipas nacionais pode abrir portas que até agora pareciam trancadas. Junta-se a isso o trabalho de desenvolvimento dos carros que é de topo.

Máquinas de qualidade reconhecida

A Toyota Hilux T1+ tem sido a referência no mundo do TT com a Toyota a conquistar o terceiro título consecutivo no W2RC. O GR Yaris Rally 2 foi um caso de sucesso imediato, com a estreia a acontecer no ano passado no Rally de Monte Carlo. Desde então, foram 41 vitórias e 94 pódios. O caso do Supra GT4 está nas pistas desde 2020, tendo recebido no espaço de cinco anos duas evoluções, uma em 2022 e outra em 2025. Na península ibérica, os Supra tornaram-se na referência e a aposta cada vez maior mostra o bom trabalho feito.

Uma tendência positiva que tem de ser aproveitada por todos

A Gazoo Racing está encantada com o trabalho da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal e encontrou em Portugal um Oásis. Num mercado tão pequeno, ter uma presença tão forte é algo raro. Deve-se ao bom trabalho da marca e do revendedor nacional, que soube apostar numa paixão profundamente enraizada no público nacional, para dar mais ênfase ao seu produto. E se a Gazoo Racing quer replicar o que tem sido feito por cá para outros mercados, é porque há trabalho bem-feito.

A premissa deste sucesso é simples: lembrar que os portugueses gostam de corridas, gostam da adrenalina da velocidade. E se for feita uma aposta séria e inteligente, os campeonatos podem crescer em notoriedade. Kris Meeke já afirmou que temos um dos melhores campeonatos nacionais da Europa, no que diz respeito à qualidade dos ralis e à presença de público. A península ibérica é um dos principais palcos do mundo das competições internacionais de Todo o Terreno. O excelente trabalho feito na velocidade tem dado uma força que há muito não se via, com campeonatos capazes de se equivalerem ao campeonato europeu, seja na qualidade das estruturas, dos pilotos e das pistas. Temos condições invejáveis para a prática do desporto motorizado. Temos de aproveitar este élan. Portugal pode ser um país privilegiado no mundo do motorsport.

É preciso uma comunicação eficaz, bem direcionada, é preciso chegar aos públicos alvo de forma regular. É preciso mostrar que o nosso produto é tão bom quanto o que vemos lá fora. Por uma vez, olhamos para o TT, para a velocidade e para os ralis e temos produtos muito apetecíveis. Sabemos que esta realidade pode mudar rapidamente. É imperativo aproveitar esta fase, atrair mais público, que por sua vez irá atrair mais marcas, mais pilotos e mais equipas. A Toyota está a fazer o seu trabalho, outras marcas também o fazem e outras deveriam começar a fazer. Esta é uma oportunidade única.