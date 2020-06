CPR/CPTT: Cerimónias de partida/chegada ‘desaconselhadas’

Enquanto durarem as restrições devido à pandemia de Covid-19, a FPAK desaconselha a realização de cerimónias de partida e chegada, sendo que nas zonas de controlos horários das Provas Especiais de Classificação (ralis) ou Setores Seletivos (TT) os adeptos podem contar com restrições do estilo que se vê, por exemplo, no Rali de Portugal, de modo a afastar ao máximo as pessoas dessas zonas.

CERIMÓNIAS DE PARTIDA E CHEGADA

Enquanto durar a pandemia do COVID19, com as contingências que se conhecem na presente data, aconselha-se que estas cerimónias não se realizem; Os prémios deverão ser levantados no Secretariado.

PEC – Provas Especiais de Classificação (ralis) / Setores Seletivos (TT)

Os CHC (Controlos Horários de Chegada) e as Partidas, devem ser montados cumprindo todas as normas descritas no relatório do rali, item 4.5;

Atenção na montagem das tendas e das vedações nas zonas de Controlo, Partida, TT (tomada de tempo) e chegada;

Especial isolamento destas zonas, não permitindo a presença de público;

Ter especial atenção à montagem de corredores para o público, evitando assim a passagem pelas diversas zonas;

O mesmo deve acontecer às zonas dos controladores dos T.T. e STOP;

Todos os controladores devem estar equipados com máscara e gel álcool para desinfeção;

Igualmente, todos os elementos de segurança, médicos, bombeiros, etc. presentes nestas áreas, devem estar equipados com máscara, EPI e acompanhados da solução álcool gel para desinfeção.

REAGRUPAMENTOS

Desaconselha-se a realização de reagrupamentos programados, fora do parque fechado.