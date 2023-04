CPR / CPTT: Armindo Araújo voltou a testar | AutoSport

São boas notícias para os fãs do piloto Armindo Araújo. Depois do grave acidente que sofreu na primeira jornada do Campeonato de Portugal de Ralis, Araújo teve de ser operado e recuperava desde então. O campeão nacional de ralis está recuperar bem e já testou ou com o Can Am da Santag Racing, estando previsto um teste com o Skoda na próxima segunda.

Estes testes têm como objetivo entender o nível de recuperação do piloto, que aponta para um regresso à competição o quanto antes. Armindo Araújo usou as redes sociais para dar conta dos testes: