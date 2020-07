CPR, Castelo Branco: Disputa pela vitória ao rubro

A retoma da competição para o Campeonato de Portugal de Ralis não podia ter sido feita da melhor forma. Cumpridas as primeiros especiais do Rali de Castelo Branco, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) estão na frente com uma vantagem de apenas 1.1s para José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroen C3 R5). Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5) são terceiros. Os três primeiros estão separados por, apenas, 4.2s.

Troços exigentes, normas sanitárias respeitadas por todos e a luta pela classificação muito intensa pautam o Rali de Castelo Branco. Com o calor a chegar em força à Beira Baixa este fim de semana, o Rali de Castelo Branco, organizado pela Escuderia Castelo Branco, marca o regresso da disciplina à atividade.

Mas as altas temperaturas que se fizeram sentir na região de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão nem seriam necessárias, tal foi a intensidade com que as equipas estão a discutir as primeiras posições.

Vencedores da edição de 2019, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia R5 Evo) entraram com todo o gás. Estabeleceram a melhor marca na primeira especial e assumiram-se como líderes do Rali de Castelo Branco. As diferenças entre os mais fortes são mínimas, mas o tirsense conseguiu segurar o comando da classificação geral e vai descansar como primeiro classificado.

Veja e oiça as declarações de Armindo Araujo à chegada da 1º etapa:

José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 R5) estabeleceram a segunda melhor marca no arranque. Depois, foram terceiros, mas a vitória na última classificativa do dia permitiu-lhes fechar a primeira etapa no segundo posto a 11s de Araújo.

Veja e oiça a entrevista de José Pedro Fontes no final da 1º etapa:

Em terceiro seguem Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 R5). A dupla d o Hyundai começou com esse mesmo registo, mas foi a mais forte no segundo troço, Foz do Cobrão. Esse resultado fez com que ficassem com o mesmo registo de Fontes/Ponte, mas vão partir para a segunda etapa no terceiro lugar, a 4.2s do líder.

Veja e oiça a entrevista de Bruno Magalhães no final da 1ª etapa:

Atrás dos três primeiros seguem os campeões nacionais em título, Ricardo Teodósio/José Teixeira (Skoda Fabia R5 Evo). O piloto algarvio ocupa o quarto lugar desde o início e confessa que a tarefa não tem sido muito fácil, destacando problemas de aderência.

veja a entrevista de Ricardo Teodósio que explica o que se passou:

A fechar o lote dos primeiros cinco classificados surgem Pedro Meireles/Mário Castro em Volkswagen Polo GTI R5.

Veja a entrevista de Pedro Meireles à chegada da 1º etapa:

CPR, RALI CASTELO BRANCO: O BALANÇO DA 1ªETAPA – CLIQUE AQUI PARA VER O BALANÇO COM JOSÉ LUÍS ABREU E ANTÓNIO XAVIER

A luta pelos primeiros lugares está a ser ao rubro, mas o Rali de Castelo Branco tem outros elementos de muito interesse. É o caso da luta pela categoria RC2N, antigo Agrupamento de Produção, com Fernando Teotónio/Luís Morgadinho na frente com o seu Mitsubishi Lancer Evo X. O piloto tem apenas 3,7 segundos de vantagem sobre a dupla Luís Mota/Alexandre Ramos, que com o seu Lancer Evo IX ocupam o segundo posto.

O Rali de Castelo Branco marca a estreia do Peugeot 208 Rally4 em Portugal. A nova proposta para os ralis da casa gaulesa foi homologado nesta semana e são dois os pilotos portugueses, Pedro Antunes e Pedro Almeida, que já se apresentaram com o 208 em competição. No final do dia, Antunes leva a melhor neste duelo de “leões” e ocupa um lugar entre os dez primeiros na classificação absoluta.

Pascoal domina entre os RGT

Aos comandos de um Porsche 911 GT3 Cup, Vítor Pascoal/Ricardo Faria estão a controlar a concorrência nesta categoria. O piloto entrou com muita força e venceu todas as especiais do dia. Deste modo, parte para a segunda etapa com mais de um minuto de vantagem sobre os segundso classificados, Pedro Silva/Alexandre Rodrigues, que correm com um Porsche 997 GT3.

Armando Carvalho lidera para o Campeonato Centro de Ralis

O Rali de Castelo Branco também é pontuável para o Campeonato Centro de Ralis. Aqui, os protagonistas são Armando Carvalho/Ana Santos (Mitsubishi Lancer Evo V) que estão na frente com uma vantagem de nove segundos para José Gomes/Pedro Vaz, em Peugeot 208 VTI R2. Ricardo Coelho/Pedro Santana, em Toyota Starlet 1.3, são terceiros, a 25.1s.

Os participantes do Campeonato Centro de Ralis no Rali de Castelo Branco fizeram, apenas, uma classificativa. Esta serviu de aquecimento para o dia de amanhã em que os concorrentes competem em quatro classificativas.

Amanhã realiza-se a segunda etapa do Rali de Castelo Branco. Os concorrentes têm quatro classificativas para completar. A primeira inicia-se às 10h51, enquanto o vencedor da edição de 2020 deverá ser conhecido ainda antes das 16 horas.

Foto: João Costa