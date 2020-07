CPR, Castelo Branco: Bruno Magalhães vence Power Stage

O Rali de Castelo Branco marcou este fim de semana o regresso do Campeonato de Portugal de Ralis. Tal como já tinha acontecido na abertura da época, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães estiveram na luta pela vitória até à derradeira especial, ficando a 7.3s do triunfo e ganhando três especiais no rali, incluindo a Power Stage, que atribui pontos adicionais.

“Considero que fizemos um rali muito bom. Andámos rápido em diferentes partes da prova, ganhámos três troços e fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para ganhar. Saio daqui satisfeito e confiante, até porque estreámos algumas coisas diferentes no nosso Hyundai i20 R5 e o carro mostrou-se muito competitivo”.

“Parabéns à equipa, à organização da Escuderia Castelo Branco e ao público do rali, que teve um comportamento exemplar”.

Bruno Magalhães vai agora preparar o Rali Vinho da Madeira, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis, a disputar entre os dias 6 e 8 de agosto.