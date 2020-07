CPR, Castelo Branco: Armindo Araújo explica a tática para a vitória

Armindo Araújo e Luís Ramalho voltaram a vencer o Rali de Castelo Branco, repetindo o resultado do ano passado, e somaram a segunda vitória consecutiva no Campeonato de Portugal de Ralis.

“Entramos de novo ao ataque e aumentamos a margem para o nosso adversário, que a partir da primeira especial de hoje passou a ser o Bruno Magalhães. Na parte da tarde usamos a mesma tática, na segunda passagem pela classificativa de Dáspera. Partimos para a última especial com dez segundos de vantagem. Podíamos ter imposto um ritmo mais elevado para tentar vencer a Power Stage, mas preferimos não correr nenhum risco que colocasse em causa a vitória”.

“Tal como na primeira prova, a minha equipa preparou-me um carro que me deu toda a confiança para lutar pela vitória. Fizemos um bom teste antes do rali, mas, não sabíamos como estaríamos posicionados em relação aos nossos adversários. Senti-me sempre bem com o Skoda e estamos muito contentes com este triunfo”.

“À Escuderia, à FPAK pelo esforço que fizeram em manter o rali e a todas as equipas presentes e público, pelo civismo e comportamento exemplar, um tremendo obrigado”.