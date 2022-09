CPR: Bruno Magalhães vence Rali da Água-CIM Alto Tâmega, Armindo Araújo Campeão | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) vencem o Rali da Água-CIM Alto Tâmega, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) são terceiros e com isso asseguram o seu terceiro título ‘nacional’ em cinco anos, após o regresso aos ralis, sétimo absoluto da sua carreira. Um feito fantástico de um dos melhores pilotos da história do automobilismo de estrada em Portugal, se não o melhor.

Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) terminam na segunda posição num rali em que problemas com a válvula pop off os levou a perder ontem algum tempo ainda ontem, o que num rali sprint como este é quase sempre decisivo, afastando-os das lutas mais à frente, mesmo que tenham demonstrado, nos restantes troços, que podiam andar taco a taco com quem lutou pelo triunfo.

Os grandes derrotados nesta prova são José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2), que mereciam poder ter lutado até ao fim pelo triunfo. Depois de terminarem o primeiro dia de rali na frente, 0.4s menos que Bruno Magalhães, cederam por dois troços a liderança ao piloto da Hyundai, mas recuperaram-na antes da paragem na assistência. Com 0.6s de margem entre os mesmos protagonistas, no primeiro troço da tarde um arreliador furo fê-los perder 1m14.9s e com isso toda e qualquer hipótese de triunfar. Terminaram em sexto, mereciam muito mais. São assim mesmo os ralis. Sempre foi e sempre há-de ser assim.

Uma grande PowerStage permitiu a Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) bater Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai I20 N Rally2) por 5.5s e com isso ‘roubar-lhes’ o quarto lugar que detinham à entrada do último troço, terminando ambos separados por 2.5s favoráveis ao madeirense.

Mais informação assim que possível

Tempos Online – CLIQUE AQUI