CPR, Bruno Magalhães: “totalmente concentrados na luta pelo primeiro lugar” | AutoSport

Após dois quartos lugares, Bruno Magalhães e Carlos Magalhães estão motivados para o primeiro rali de asfalto do campeonato. Sabendo-se que o Hyundai i20 R5 é bem mais difícil na terra, o Team Hyundai Portugal quer alterar o rumo das coisas e demonstrar a competitividade do Hyundai i20 R5 no asfalto, com Bruno Magalhães e Carlos Magalhães a regressar ao Hyundai i20 R5 com os olhos postos na vitória. A equipa está muito motivada e quer somar o máximo número de pontos no Rali de Castelo Branco: “Toda a equipa está muito motivada para competir no Rali de Castelo Branco. Estamos totalmente concentrados na luta pelo primeiro lugar. O nosso objetivo passa por somar pontos importantes que nos aproximem da liderança no campeonato”, afirmou Bruno Magalhães.