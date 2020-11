CPR, Bruno Magalhães: “Toda a gente quer encontrar um campeão na estrada”

Bruno Magalhães vai ter que esperar por decisões quanto à eventual realização do Rali Casinos do Algarve lá mais para a frente, para saber se ainda poderá lutar pela conquista do título do CPR. Naturalmente, quer resolver na estrada o que está em aberto e agora só lhe resta esperar pelas decisões, mas é de opinião que se devem esgotar todas as possibilidades em aberto: “Esta pandemia teve uma coisa boa, os pilotos de ralis falaram todos, foram ouvidos pela federação, juntaram-se uniram-se esforços, e por isso é que se calhar no nosso campeonato já só falta fazer uma prova. Mesmo com todos os problemas que apareceram, como por exemplo os Açores terem sido cancelados, ter sido substituído à última da hora por outra prova e isso tudo teve o condão de unir as pessoas e acho que nesse aspeto todas as pessoas que estão nos ralis estão de parabéns. Toda a gente rumou para o mesmo lado. E por isso eu acho que seria uma pena o campeonato ser estragado com uma situação destas” começou por dizer Bruno Magalhães que é de opinião que toda a gente quer encontrar um campeão na estrada: “O Rali da Aboboreira, até duas horas antes do começo, esteve para ser cancelado, era um o campeão, se terminar agora o Campeão é Armindo Araújo. Corremos o risco de não serem os resultados a determinar o campeão mas a Covid-19. Para bem da modalidade, esperemos que não seja assim, entendo que o campeonato deve ser levado até ao fim e se me perguntassem antes do Rali da Aboboreira acharia exatamente a mesma coisa. Estou aqui é para correr, para fazer ralis.

Como só falta uma prova, penso que devemos esgotar todas as possibilidades. Se faltassem duas ou três, entendo que isso seria demasiado complicado, mas para bem do desporto automóvel e dos ralis, penso que toda a gente quer encontrar um campeão na estrada. Acho que isso é unânime para toda a gente. Depois do esforço de tanta gente, dos pilotos, das equipas da federação, dos clubes organizadores, depois de nós pilotos nos termos unido, num ano difícil, em que ninguém olhou para o seu umbigo, o que é muito importante. Depois de ter havido toda esta união de esforços, era uma pena que a pandemia desse cabo do campeonato. Para o campeonato acabar em grande deve realizar-se a prova do Algarve”, disse Bruno Magalhães que reforça a ideia de se esgotarem todas as possibilidades. Quando o questionámos se pondera fazer a prova em 2021: “por ser uma prova esporádica, se calhar tínhamos que aceitar. É uma prova, não são duas outra três. Há ralis no estrangeiro que se fazem no fim de ano, como o Janner Rally, eu não tenho problema nenhum de fazer um rali por altura do Natal se quiserem, uma coisa qualquer, só temos é que ser espertos e arranjar uma aberta. Acho que o governo não vai manter o estado de emergência durante o período de Natal, e portanto acho que podíamos aproveitar essa brecha. Por isso digo que temos se ser inteligentes, e perceber quando se vai abrir, para tentar encaixar o rali ali. A verdade é que se levarmos o campeonato até ao fim é uma coisa impressionante. Somos dos poucos desportos que o fizeram e isso joga a favor dos ralis. Direta ou indiretamente acabamos por ser todos beneficiados se as coisas se fizerem. Os patrocinadores olham para esta questão e pensam. Sim apostei nisto, mas eles fizeram tudo. A minha postura é só uma: falta apenas uma prova, temos que esgotar todas as possibilidades” disse o piloto que naturalmente sente que o título ainda pode ser seu: “A nível desportivo as coisas estão claramente por definir, porque a margem que o Armindo tem agora, é sensivelmente a mesma que eu tinha antes do Rali Terras d’Aboboreira.

Felizmente temos conseguido acompanhar. Na terra é mais complicado, mas no asfalto temos conseguido ser sempre muito competitivos. Ganhando ou não ganhando há vários anos que temos estado permanentemente nas decisões. Tive a coragem de vir para Portugal para o CPR para uma equipa onde estava um piloto muito forte, que é o Armindo, que já tinha um ano de conhecimento do carro, eu não tinha conhecimento nenhum, e há 10 anos que não andava nestes troços, vim, e ficámos à frente dele (ndr, 2019).

Por isso, e olhando para o facto de termos uma prova de asfalto pela frente se olharmos para os números, em nove ralis de asfalto entre o ano passado e este ganhei sete e perdi dois, para o Armindo (ndr, os dois Ralis de Castelo Branco), portanto tenho toda a legitimidade para pensar que o campeonato ainda não acabou. O ano passado chegámos ao Rali do Algarve com quatro pilotos a poder ser campeões, eu não fazia a prova há 10 anos e ganhei o rali.

Portanto acho que o campeonato ainda não acabou. E seria uma grande facada no nosso projeto – já o foi com o cancelamento do projeto no ERC – não irmos à última prova. Para bem dos ralis acho que toda a gente quer que o rali se faça. Eu quero é fazer ralis, estou aqui para correr”, concluiu.