CPR, Bruno Magalhães: “Temos perdido o campeonato na terra, mas este ano podemos aí conseguir bons resultados” | AutoSport

Bruno Magalhães é um dos pilotos candidatos ao título em 2022. O Hyundai i20 Rally2 já deu provas de competitividade e o piloto oficial da Hyundai está muito motivado para o que pode ser um ano em grande.

Com uma estreia auspiciosa do novo carro num dificílimo Rali de Fafe em 2021 e uma vitória na última prova do ano, também em terra, Magalhães olha para este ano como uma dose redobrada de otimismo:

“Estou muito motivado. A forma como terminou o campeonato na temporada passada foi muito boa, com uma vitória num rali em que os nossos adversários estavam a discutir o título. Nunca tinha participado no Rali de Mortágua, portanto possivelmente seria o rali mais difícil do ano para mim. Mostramos um andamento muito bom e tive um entendimento do carro bastante bom desde a primeira vez, especialmente na terra. Isso abre-nos boas perspetivas para o campeonato. Queremos começar bem este ano, melhor que nos anos anteriores, onde discutimos sempre o título até ao fim mas por um motivo ou outro não conseguimos ser campeões. Este ano temos confiança pois temos as armas para isso, a motivação e valor para lutar pelo título.”

A Hyundai voltou a apostar em dois carros para este ano, com Ricardo Teodósio a juntar-se ao projeto onde Bruno Magalhães está desde o começo. Esta mudança é encarada com naturalidade, uma situação que o piloto já conhece bem: “O facto de ter agora um colega de equipa não muda em nada, já não é a primeira vez que estou numa situação similar. Acho que a vinda de outro carro é importante porque vai acabar por puxar mais por nós. É uma responsabilidade acrescida pois tendo o mesmo carro e as mesmas condições, queremos andar mais do que o nosso colega de equipa. Isso vai fazer com que eu e o Ricardo sejamos obrigados a dar mais um pouco e quem irá beneficiar disso será obviamente a Hyundai. Já tive colegas de equipa no passado e isso nunca foi problema, portanto ter o campeão do outro lado é um bom motivo de comparação. Sabemos o nosso valor e temos perfeita noção que este ano podemos levar o título.”

Apesar de estarem na mesma estrutura, Bruno Magalhães indicou que cada piloto deverá seguir o seu caminho no desenvolvimento do carro, sendo que são vários os motivos que o justificam: “Os carros são exatamente iguais, têm o mesmo potencial. Depois disso têm de ser feitos à medida do estilo de condução de cada um. O Ricardo, como toda a gente sabe, tem um estilo de condução diferente do meu, inclusive usamos marcas de pneus diferentes e isso faz com que o comportamento do carro seja logo diferente. Creio que será inteligente cada um seguir o seu caminho e levar o carro de acordo com as suas necessidades. Haverá sempre algumas referências mas creio que será inteligente cada um fazer o seu trabalho.”

Sem evoluções técnicas novas no carro, também ele novo, o trabalho de aprendizagem do carro é o mais importante, sendo que é preciso encontrar mais performance no asfalto o que não foi possível no ano passado: “Em termos de evolução no carro não há, o carro é novo saiu há pouco tempo por isso o que evolui é o nosso conhecimento do carro. Esse trabalho tem sido positivo, sinto-me bastante confortável no carro na terra. É um carro muito honesto, que me dá muita confiança e sei que vou entrar no rali de Fafe com o carro ainda melhor do que acabei no ano passado o Rali de Mortágua. Mesmo em Fafe no ano passado em condições muito duras e tendo recebido o carro apenas uma semana antes da prova, lutamos pelo triunfo até ao fim. A motivação é máxima. Temos que fazer um teste exaustivo no asfalto. No ano passado havia alguma dificuldade em ter peças para o carro e portanto a prova que fizemos no asfalto não foi boa. Sabemos as razões mas ainda faltam alguns meses até voltarmos ao asfalto pelo que ainda temos tempo para afinar isso.”

Espera-se um ano novamente muito renhido, e Bruno Magalhães aponta os suspeitos do costume à luta pelo título: “Acho que existem quatro candidatos ao título. Os ralis estão vivos e recomendam-se especialmente numa época de dificuldades, pandemia, os ralis continuam vivos, as pessoas vão para as estradas, as marcas apoiam. É um desporto de referência que devia ter ainda mais atenção. Há quatro candidatos naturais e esperamos que este seja o nosso ano.”

Desde 2019, Bruno Magalhães ficou duas vezes em segundo lugar. Este ano espera que consiga finalmente festejar com a Hyundai: “No primeiro ano com a Hyundai perdemos por meia dúzia de pontos para o Ricardo. No ano a seguir estávamos na luta pelo campeonato e a última prova foi cancelada por causa do COVID, quando nada o fazia prever, pois as provas anteriores tinham sido realizadas.

No ano passado chegou o carro novo, tínhamos a ambição de nos mantermos na luta e quase conseguimos. Nos últimos anos temos perdido o campeonato na terra. Quando chegamos ao asfalto recuperamos sempre mas por vezes já é tarde. A minha ambição é que este ano consiga estar no nível bastante superior na terra e sei que vou estar, para não termos de correr atrás do prejuízo. Com este carro já vi que podemos conseguir bons resultados na terra e isso dá-me muito alento para conseguir chegar a meio do ano numa posição vantajosa.”