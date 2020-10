CPR, Bruno Magalhães: “Objetivo é sempre o mesmo: lutar pela vitória”

O Team Hyundai Portugal parte para a quinta prova da temporada com a motivação em alta. Bruno Magalhães e o navegador Carlos Magalhães abriram o campeonato com dois segundos lugares, em Fafe Felgueiras e Castelo Branco, e depois obtiveram vitórias importantes na Madeira e no Alto Tâmega, resultados que os colocam na liderança do Campeonato de Portugal de Ralis. A dupla do Hyundai i20 R5 acredita que é possível manter este excelente momento de forma no Rali Vidreiro Centro de Portugal: “Vimos de uma série de bons resultados, que naturalmente reforçam a nossa motivação e ambição refere Bruno Magalhães Fomos competitivos em ralis de asfalto de características bastante diferentes, como a Madeira e o Alto Tâmega, por isso não há dúvidas sobre a competitividade do nosso Hyundai i20 R5. Já ganhei o Rali Vidreiro Centro de Portugal algumas vezes , pelo que este é um rali que me traz boas recordações. Fizemos um bom trabalho de preparação e o objetivo é sempre o mesmo em qualquer rali: lutar pela vitória ”