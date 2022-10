CPR, Bruno Magalhães: “mostrámos muita competitividade em todas as provas” (áudio) | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães foram segundos, mas lutaram por algo mais, tal como aconteceu na maioria das provas, especialmente na fase de asfalto do campeonato: “mais uma vez estivemos na luta pela vitória, penso que voltámos a fazer um excelente trabalho, o Zé Pedro e a Inês estão de parabéns, penso que acabámos bem o ano, mostrámos muita competitividade em todas as provas onde não tivemos problemas, fosse em terra ou no asfalto, e sabemos agora o que falta para podermos dar mais um bocadinho. Agora Resta-nos trabalhar para voltar para o ano e vamos focar-nos nisso” disse o piloto que termina o ano com cinco pódios, com uma vitória no Alto Tâmega.