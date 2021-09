CPR, Bruno Magalhães: “fizemos uma exibição tremenda” | AutoSport

Bruno Magalhães e Carlos Magalhães terminaram a prova no segundo lugar, e recuperaram terreno para o líder do CPR. Uma vitória e um segundo lugar nas provas em que a equipa já esperava correr com o novo Hyundai i20 N Rally2 é um saldo muito positivo, e que deixa o Team Hyundai Portugal mais perto de chegar ao título.

“Saímos satisfeitos desta prova, estivemos sempre na luta e fomos muito competitivos. Depois deste resultado, seguimos extremamente confiantes para as próximas provas do Campeonato de Portugal de Ralis. Lutámos pela vitória até ao fim, o resultado foi muito bom pois recuperámos pontos para os pilotos que estão à nossa frente no campeonato. Obviamente que queríamos a cereja no topo do bolo, que era a vitória mas o Zé Pedro (Fontes) esteve muito forte. Na última ‘ronda’ não fomos com os pneus mais indicados, apostámos num composto mais duro, pois estava muito calor, mas perdemos muita aderência com isso. De qualquer forma, creio que fizemos uma grande exibição. Vencemos troços, fomos muito regulares e quando perdemos tempo, perdíamos pouco. Arriscámos bastante e creio que fizemos uma exibição tremenda. Três segundos é pouco tempo. Nas duas últimas provas recuperamos pontos e esperamos dar continuidade a este bom momento. Vamos continuar a lutar até ao fim”, disse Bruno Magalhães.