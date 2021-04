CPR, Bruno Magalhães: “Estamos muito motivados com o arranque do campeonato”

O Team Hyundai Portugal está de regresso com a ambição em alta e Bruno Magalhães e Carlos Magalhães estão ansiosos para iniciar o Campeonato de 2021: “Este será o regresso aos ralis em terra. Fizemos recentemente um teste para readaptação a este piso. As sensações com o nosso Hyundai i20 R5 foram bastante positivas e toda a equipa está muito motivada com o arranque do campeonato.”, referiu o tricampeão nacional e vice-campeão da Europa.

Para o arranque da época de 2021, o Team Hyundai Portugal inovou e vai permitir a todos os fãs do desporto motorizado verem, em Live Streaming, toda a prova do Rali Terras D´Aboboreira. Aberto à participação de todos, os fãs de rali terão apenas de se registar em www.teamhyundaiportugal.pt, para terem acesso a conteúdos exclusivos, acompanharem a dupla de pilotos com câmaras on board instaladas no Hyundai i20 R5 e verem a assistência: “É com enorme orgulho e satisfação que estamos de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, contando com a habitual fiabilidade do Hyundai i20 R5 e com uma nova decoração para esta época. Mantemos toda a ambição e confiança para este ano, que conforme sabem terá ainda a novidade de sermos um dos primeiros campeonatos a contar com presença do Hyundai i20 N Rally2, assim que estiver disponível.”, referiu Sérgio Ribeiro, CEO da Hyundai Portugal.