CPR, Bruno Magalhães: “Encaro 2022 com uma responsabilidade acrescida para lutar pelo título” | AutoSport

Bruno Magalhães é o homem da casa na Team Hyundai Portugal. Com quatro anos de competição ligado à marca, Magalhães encara 2022 com ainda mais ambição. No ano passado terminou a época com uma vitória, confirmando o potencial e os bons sinais dados pelo novo Hyundai i20 N Rally2. Para este ano, a missão é continuar o trabalho de desenvolvimento e tentar mais vitórias, lutando pelo título. Magalhães terá ao seu lado Carlos Magalhães.

“É um privilégio integrar pelo quarto ano consecutivo a equipa do Team Hyundai Portugal. Depois de ter levado o i20 N Rally 2 à primeira vitória num Campeonato Nacional, encaro 2022 com uma responsabilidade acrescida para lutar pelo título. Vai ser uma época emocionante e desafiante, agora na companhia do Ricardo Teodósio, a quem dou as boas-vindas a esta equipa tão ambiciosa.”, disse o piloto Bruno Magalhães.

Bruno Magalhães

Títulos conquistados

• 2006 Terceiro Classificado no Campeonato Nacional de Ralis

• 2007 Campeão Nacional de Ralis

• 2008 Campeão Nacional de Ralis

• 2009 Campeão Nacional de Ralis

• 2010 Quinto classificado no Intercontinental Rally Challenge

• 2017 Vice-Campeão do FIA ERC – Campeonato da Europa de Ralis

• 2018 Terceiro classificado no FIA ERC – Campeonato da Europa de Ralis

• 2019 Vice-Campeão Nacional de Ralis

• 2020 Vice-Campeão Nacional de Ralis

• 2021 3º Classificado no Campeonato de Portugal de Ralis



Carlos Magalhães

Títulos conquistados

• 1992 Campeão Nacional de Ralis (com Joaquim Santos)

• 2002 Campeão Nacional de Ralis (com Miguel Campos)

• 2003 Vice-Campeão Europeu de Ralis (com Miguel Campos)

• 2008 Campeão Nacional de Ralis (com Bruno Magalhães)

• 2009 Campeão Nacional de Ralis (com Bruno Magalhães)

• 2020 Vice-Campeão Nacional de Ralis (com Bruno Magalhães)

• 2021 3º Classificado no Campeonato de Portugal de Ralis (com Bruno Magalhães)