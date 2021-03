CPR, Bruno Magalhães: “Encaramos a nova época com toda a confiança e otimismo”

O Team Hyundai Portugal anunciou esta tarde que está de volta ao Campeonato Portugal de Ralis em 2021, com a dupla Bruno e Carlos Magalhães, e o piloto, que vai arrancar o campeonato com o modelo atual, está a prestar muita atenção à evolução do novo Hyundai i20 N Rally2.

Nesta nova época, o Team Hyundai Portugal terá argumentos renovados com a chegada do Novo Hyundai i20 N Rally2 para reforçar a presença no campeonato, após a sua homologação no início de julho. Portugal vai ser assim um dos primeiros palcos a descobrir as prestações e performance deste novo carro, que tanta curiosidade tem gerado. Em 2021, o Team Hyundai Portugal volta a contar com a experiência da dupla Bruno Magalhães e Carlos Magalhães, duas referências no desporto automóvel, com um palmarés invejável. “E com enorme orgulho que represento a Hyundai por mais um ano. Estamos desejosos que o Campeonato inicie e que o possamos realizar na sua totalidade, mostrando mais uma vez a excelência do Hyundai i20 R5, já para não falar do tão esperado Hyundai i20 N Rally2, para terminarmos em grande o campeonato.

Para montarmos o projeto deste ano foi mais uma vez fundamental contar com o know-how da Sports&You e com todo o apoio dos nossos sponsors, a quem deixo desde já o nosso agradecimento. Encaramos esta nova época com toda a confiança e otimismo”, refere o piloto.