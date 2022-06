CPR, Bruno Magalhães: “a nossa exibição foi muito boa” | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) terminaram o rali num inglório quarto lugar. Mereciam mais pelo que fizeram na estrada, mas dois furos lentos, estragaram-lhes o resultado. Mas salvou-se (e muito) a exibição: “Mais uma vez a história repetiu-se, um andamento muito forte, uma boa prestação e não conseguimos traduzir em resultados. Foi uma pena. Já no sábado, num troço tínhamos um prego espetado num pneu que nos fez um furo lento, no domingo tivemos outro furo sem saber a razão, perdemos muito tempo e quaisquer hipóteses de lutar pela vitória, depois ainda fomos buscar forças para ganhar a Power Stage, e acho que o que deve ser retido – e os resultados são sempre os mais importantes – mas a exibição foi muito boa. Fomos quem venceu mais troços, o nosso Hyundai esteve muito bem fiquei muito contente com esta nossa primeira prova de asfalto,

Dá-me muita confiança para as próximas e quero obviamente agradecer à Sports & You e à Hyundai por me darem um carro competitivo, colocado ao meu gosto. Claro que ao longo da prova foi necessário ir fazendo pequenos ajustes, mas já tenho experiência suficiente para saber que os ralis por vezes são ingratos, agora é olhar para a frente, e seguir o caminho.

Temos estado bem. Em Amarante perdemos o rali por 10 segundos quando estávamos a experimentar uns amortecedores novos com uma diagrama diferente portanto não tínhamos qualquer experiência andamos ali um bocadinho à procura, no Rali de Portugal entramos fortíssimos mas por azar partiu-se uma jante e um amortecedor e tivemos que abandonar, em Castelo Branco fomos quem venceu mais especiais e aqui dois furos, neste último fizemos 8 Km furados, mas o entusiasmo é grande porque sabemos que estamos rápidos. O Hyundai está ao nosso gosto e vamos encarar a próxima prova com muita confiança.