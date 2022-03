CPR, Bruno Magalhães: “a nossa ambição está bem alta” | AutoSport

O Team Hyundai Portugal inicia em Fafe o seu quinto ano de ralis em Portugal e as duplas Bruno Magalhães/ Carlos Magalhães e Ricardo Teodósio/ José Teixeira iniciam a época do Campeonato de Portugal de Ralis 2022 no Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas.

O Team Hyundai Portugal está de regresso ao Campeonato de Portugal de Ralis, com o Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas, que terá lugar entre os dias 11 e 13 de março. Para a época de 2022, a Hyundai Portugal volta a apostar no formato de duas duplas de pilotos, com palmarés de luxo, a defender as cores do Team Hyundai Portugal.

Ao lado do experiente piloto Bruno Magalhães, navegado por Carlos Magalhães, para esta época a equipa terá a dupla de campeões nacionais em título Ricardo Teodósio e José Teixeira. Já depois de testarem os Hyundai i20 N Rally2 os pilotos estão com ambição em alta e ansiosos para o arranque da época 2022 em pisos de terra, desta vez a Norte de Portugal: “Estamos muito satisfeitos com o desempenho do nosso Hyundai i20 N Rally2 e acreditamos que vamos ser bastante competitivos. Tivemos oportunidade de testar o nosso Hyundai e estamos neste momento a ultimar toda a preparação do mítico Rally Serras de Fafe.”, refere Ricardo Teodósio.

Bruno Magalhães afirma que “Estávamos com saudades do Hyundai i20 N Rally2, que tivemos a oportunidade de testar recentemente. As sensações com a nossa máquina foram bastante positivas e a nossa ambição está bem alta para este primeiro Rali do Campeonato de Portugal de Ralis. Estamos totalmente concentrados na luta pelo primeiro lugar.”

O Rally de Fafe contará ainda com a estreia do Team Hyundai N M.& Costas Q8, com a dupla de pilotos Pedro Meireles e Pedro Alves ao volante do Hyundai i20 N Rally2.