CPR: boa estreia de Daniel Nunes e do Ford Fiesta Rally3

O Rali Terra d’Aboboreira marcou a estreia nos ralis nacionais do novíssimo Ford Fiesta Rally3, tripulado pela dupla Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro.

Marcado pela interrupção, devido a acidentes, de três das sete especiais previstas, a prova amarantina teve ainda, assim, muita emoção. Uma lista de inscritos recheada de pilotos valorosos e carros de última geração deram um colorido particular a este regresso das competições de estrada em Portugal. Entre elas a estreia do Fiesta Rally3 apoiado pela Ford e construído pela M-Sport, que não passou despercebida, sendo que Daniel Nunes, mesmo ainda numa fase de habituação a este novo quatro rodas motrizes, deu, como é seu timbre, um enorme espetáculo, proporcionando excelentes imagens ao muito público que se espalhou pelas especiais do rali.

Visivelmente satisfeito com a sua performance, Daniel Nunes revelava que foi “uma estreia muito positiva. Estou muito contente com que o que conseguimos fazer, apesar de, como é sabido, termos andado muito pouco antes do rali. Ainda assim, acho que deixámos bem patente a capacidade do Ford Fiesta e a forma como a equipa se encaixou nesta nova realidade. Precisamos de quilómetros com o carro já que, só assim poderemos explorar todo o seu potencial. Aquilo que fizemos este fim-de-semana, aqui em Amarante, é uma pequena amostra daquilo que a equipa pode alcançar este ano. Adicionalmente, contámos com uma muito importante ajuda de um engenheiro da M-Sport, que nos acompanhou durante toda a prova e que nos ajudou a perceber um pouco melhor o que o carro permite, de como podemos melhorar, onde e como fazer ajustes, enfim, uma ajuda importantíssima, principalmente nesta fase de aprendizagem”.

Feitas as contas, a dupla Daniel Nunes/Nuno Mota Ribeiro levou o novo Ford Fiesta Rally3 ao 10º lugar em termos de Campeonato de Portugal de Ralis,terminando o Rali Terras d’Aboboreirano 18º à geral.