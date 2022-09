CPR, Bernardo Sousa: “tenho vindo a melhorar o ritmo e evoluir” | AutoSport

Bernardo Sousa/Victor Calado (Citroën C3 Rally2) foram quartos, notou-se bem o aumento de ritmo ao longo do rali, terminando-o com um significativo triunfo na Power Stage: “Foi um rali positivo. Terminei mais um rali, adquiri mais quilómetros, mais experiência e tenho vindo a melhorar o ritmo e a tentar evoluir. A Power Stage foi a cereja no topo do bolo, e acabou por ser um bom indicador daquilo que temos vindo a fazer. O ritmo está lá, a velocidade ainda está lá, o que me preocupou um bocadinho durante o rali, pensei que já não conseguia andar assim. A verdade é que temos sempre dúvidas. Houve momentos em que não conseguia ‘encontrar’ o carro, pensava se seria da condução, das notas, mas depois de me mentalizar o que precisava de fazer, acabou por ser uma boa especial. No entanto, ainda há muito para fazer pela frente”.