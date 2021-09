CPR: Bernardo Sousa não corre mais este ano | AutoSport

Recorrendo às redes sociais, Bernardo Sousa anunciou o fim da sua época. O piloto já tinha afirmado ao AutoSport que não sabia se iria continuar a competir este ano e referiu que seria necessário um “milagre” para continuar. Pelos vistos o milagre não se materializou e o Rali do Alto Tâmega foi o último desta época:

“Infelizmente o Rali da Água – Alto Tâmega marcou a minha última prova no Campeonato Nacional de Ralis 2021. Não era a notícia que vos queria dar, pois conseguimos realizar mais duas provas do que aquelas que estavam inicialmente previstas, alcançando pódios no Vodafone Rali de Portugal e no Rali Vinho da Madeira e rodando sempre entre o pelotão da frente, com uma carro de uma geração anterior do qual extrai tudo o consegui. A nossa caminhada fica este ano por aqui, querendo agradecer em especial ao Victor Calado, que me apoiou e incentivou em todos os momentos e decisões, elevando a palavra “Equipa” em todas as notas ditadas, aos patrocinadores que acreditaram no nosso projecto, rali a rali, bem como à BS Motorsport. Aos que me apoiaram na estrada ou virtualmente através das redes sociais fica a promessa de fazer de tudo para voltar a correr, num carro mais competitivo para revalidar, de igual para igual, o Título Absoluto do Nacional de Ralis! Até já!”