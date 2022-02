CPR, Bernardo Sousa: “mostrei capacidades para lutar pelas vitórias” | AutoSport

Bernardo Sousa continua a tentar criar condições para regressar ao CPR, mas as coisas não estão fáceis. O ano passado o piloto madeirense disputou cinco provas, conseguindo dois pódios no CPR, no Rali de Portugal e no Rali Vinho Madeira, isto com um Skoda Fabia R5 bem mais antigo que outras máquinas que militam no CPR. Ainda assim, deixou claro que com armas iguais pode ainda lutar taco a taco com os pilotos mais fortes do nosso campeonato.

Quanto a 2022, não está fácil conseguir apoios, pelo que para já o mais natural é ficar de fora: “Não há espaço para os mais novos”, começou por dizer em tom de brincadeira”. Mais a sério: “nunca se sabe, vou continuar a tentar, no ano passado demonstrei que apesar de ter estado parado tanto tempo e com um carro inferior, mostrei capacidades para lutar pelas vitórias e campeonato, e o melhor exemplo foi no Rali de Portugal.

O resto da época foi boa, mas o Rali de Portugal foi o melhor, andei na luta pela vitória, o único troço que já tinha passado lá era Mortágua, andei lá em cima, com um carro inferior, duas passagens de reconhecimentos, o que para mim é a grande diferença, aí viu-se que em condições minimamente iguais para todos, fica menos difícil. Eu quis voltar para demonstrar que era capaz de lutar com todos, e gostava conseguir fazer todo o campeonato com este lote de pilotos atual, queria ir ao tira teimas. O ano passado ficou provado que sim, mas queria fazer uma época inteira. Gostava que isso sucedesse..”, disse.