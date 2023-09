CPR, Bernardo Sousa: “importante é ser um piloto Sports&You campeão nacional” | AutoSport

Aproximam-se as decisões do título do CPR 2023, com o Rali Da Água Transibérico Eurocidade Chaves-Verín, e um dos pilotos mais envolvidos nessa luta é Bernardo Sousa. Falámos com ele no Caramulo, a uma semana da próxima prova do CPR, e o madeirense, sabendo que matematicamente ainda é possível chegar ao título, sabe que não depende só dele, sendo necessário acontecer muita coisa para que isso pudesse concretizar-se, e ciente disso, o que quer é fazer dois bons ralis para tentar chegar ao pódio do campeonato, ajudar Zé Pedro Fontes e Ricardo Teodósio na luta pelo título e destaca que o importante mesmo é ser um piloto sports & You a chegar ao título. Ouça a entrevista.