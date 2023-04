CPR: Bernardo Sousa e Inês Veiga: passado o susto, agora é recuperar… | AutoSport

Bernardo Sousa e Inês Veiga despistaram-se na PE2, o que levou à interrupção do rali do Algarve. Segundo o que Miguel Correia disse ao AutoSport a ambulância demorou cerca de meia hora a chegar ao local, numa zona a cerca de quatro quilómetros do final da especial e 10 Km após a partida.

Tendo em conta que a jovem navegadora estava queixosa da cervical, as equipas médicas tiveram todo o cuidado na retirada da navegadora do carro, que por sinal estava posicionado de uma forma bem complicada, como se vê na foto, mas felizmente nada de grave se passou em termos físicos com a dupla: “estou um pouco dorido, mas não é nada ósseo, só muscular, nada que o tempo não cure. Daqui a duas semanas tenho o AIA , tenho de recuperar”, disse Bernardo Sousa. Quanto a Inês Veiga, vai recuperar, apesar do susto.

FOTO Pedro Carvalho/Facebook