CPR, Bernardo Sousa: “confiança aumentou, falta materializar o andamento em resultados” | AutoSport

Duas desistências depois, e ambas por despiste, em Fafe e no Algarve, Bernardo Sousa chegou, finalmente, aos pontos no Rali Terras D’Aboboreira, algo que o piloto madeirense tanto ambicionava. A pressão resultante do mediatismo gerado pelo sucesso no Big Brother pode tê-lo afetado, mas: “Os novos apaixonados dos ralis não entendem, o que é normal, o que se passa. Claro que sinto alguma pressão, mas sempre lidei bem com ela, mas todos nós temos dias bons e maus. Os dois acidentes aconteceram, fruto de circunstâncias próprias dos ralis, mas a verdade é que fiz tudo para superá-los e consegui, como se viu agora em Amarante”, começou por avançar Bernardo Sousa, que na terceira prova do CPR viu o desempenho arruinado por dois furos já no segundo dia: “Se analisarmos bem os tempos, estou já a 1/2 segundos dos meus adversários do campeonato, o que reflete uma evolução muito grande desde o início da época. Agora, resta-me manter essa toada nas próximas provas, até porque ainda não andei, digamos, ‘no risco’. Portanto, ainda tenho uma margem. Claro que a minha confiança aumentou bastante e em relação ao futuro só me falta conseguir materializar esse andamento em resultados”, concluiu.