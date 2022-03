CPR, Azores Rallye, Ricardo Teodósio: “acredito que podemos chegar ao primeiro lugar do pódio” | AutoSport

Campeão nacional em título, Ricardo Teodósio chega a São Miguel com a meta de “continuar a adaptação ao Hyundai e vice-versa pois temos que melhorar o acerto da viatura.

O trabalho feito para Fafe não teve o resultado que queríamos e, para além disso, ainda tivemos muitos problemas.

Agora temos que trabalhar para o próximo rali e tentar o melhor resultado possível dentro do que temos. Necessito fazer muitos quilómetros com o novo carro e experimentar novas soluções. O Azores Rallye é um de que gostamos e onde me sinto à vontade.

Arrancaremos com foco máximo e seria bom vencer no CPR pois, por norma, os pilotos estrangeiros são muito rápidos.

Nas ilhas devemos também sempre contar com as condições climatéricas que podem influenciar o resultado. Não será fácil, mas vamos a isso”, disse Ricardo Teodósio que “acredito que podemos chegar ao primeiro lugar do pódio.”

O algarvio Ricardo Teodósio tem 46 anos de idade e, após passagem pelo karting, estreou-se nos ralis em 2001. Cedo ficou conhecido pela sua espetacularidade, sobretudo ao volante de várias versões de Mitsubishi Lancer. Também já este ao volante de carros como o Citroën Saxo Kit-Car ou Ford Fiesta R5. Entre 2018 e 2021 utilizou duas versões de Skoda Fabia e foi campeão português em 2019 e 2021. Este ano está integrado no Team Hyundai Portugal com um i20N Rally2 e foi 9º classificado na prova de abertura do ERC.