CPR, Azores Rallye: Ricardo Teodósio abandonou | AutoSport

Ricardo Teodósio voltou a não ter muita sorte com o seu Hyundai i20 N Rally2, não conseguindo ainda nesta prova uma melhor ligação ao carro, ainda que tenha melhorado face a Fafe. contudo, as condições nesta prova têm sido muito difíceis, e o campeão em título nunca conseguiu ter o carro que precisava para atacar como gosta. Já de tarde, deu um toque numa barreira de betão com a parte traseira direita do i20 N Rally2 e teve de abandonar, ainda que na assistência ainda tenham tentado recuperar o carro para hoje: “infelizmente após um toque em Graminhais 2 acabámos por ser forçados a desistir do Azores Rallye. Estivemos a tentar superar a situação, mas o nosso rali fica mesmo por aqui…”, disse.