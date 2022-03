CPR, Azores Rallye: Ricardo Moura de regresso: “o resultado é cada vez menos, o mais importante” | AutoSport

Ricardo Moura volta a estar presente no seu rali do coração. Para o 10 vezes campeão açoriano (de 2008 a 2017) é difícil estar parado naquela que é a prova mais emblemática dos Açores. “Este vai ser um rali pontual. É sempre uma prova que me dá uma grande alegria participar, e onde o resultado é cada vez menos, o mais importante”, afirma o piloto, que em 2016 venceu o Azores Rallye, prova pontuável para o europeu da especialidade.

Ricardo Moura faz equipa com António Costa, ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo. Campeão Nacional absoluto entre 2011 e 2013, o piloto de Ponta Delgada quer premiar o público ao longo das entusiasmantes e seletivas especiais de classificação, “é também muito importante para mim competir na minha ilha e perante um público fabuloso, que sente este desporto de forma muito especial. Lembro com carinho o apoio que sempre tive nesta prova ao longo dos anos, e quero voltar a fazer parte integrante desta verdadeira festa do desporto automóvel”, disse Ricardo Moura. O resultado é para si cada vez o menos importante, mas depois do que lhe sucedeu o ano passado, com a perda do pódio em cima da meta, este ano isso serve de motivação para voltar a vencer a prova.