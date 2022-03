CPR, Azores Rallye, Pedro Almeida: “Melhorar o andamento e chegar ainda mais perto dos primeiros” | AutoSport

Pedro Almeida e Mário Castro estão a preparar o Azores Rallye, segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) que, à semelhança do Rally Serras de Fafe, é prova pontuável para o ERC –European Rally Championship, disputada em pisos de terra. «O Azores Rallye é das provas mais espetaculares que já disputamos, não só pela beleza natural da região, mas pelo traçado de cada uma das Especiais de Classificação e é um rali de que gosto particularmente, onde voltamos com vontade de fazer jus à prova e também procurar fazer um bom rali», começou por apontar o piloto de Famalicão. «Em Fafe ficamos satisfeitos por ter conseguido fazer uma aproximação aos tempos dos registos dos pilotos da frente do CPR, e é no esbater dessas diferenças que estamos focados, procurando ser ainda mais competitivos» disse Pedro Almeida, que acrescentou estar mais confiante. «Há mais quilómetros no carro, melhor entrosamento com a dinâmica do Mário Castro e esses

fatores permitem-nos maior confiança para enfrentar o rali». O Azores Rallye disputa-se de sexta-feira e até domingo, com o primeiro dia reservado ao Shakedown e Qualificação (Qualifying), que vai determinar a ordem de partida para a primeira etapa da competição. No sábado e domingo os pilotos têm 14 especiais de classificação para disputar.