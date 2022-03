CPR, Azores Rallye, Paulo Neto: “É um dos ralis mais bonitos do mundo” | AutoSport

Paulo Neto e o navegador Vítor Hugo rumam à segunda prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Azores Rallye, a disputar no próximo fim de semana.

Dupla do Skoda Fabia Rally2 Evo está expectante para a estreia com um carro de tração integral na famosa prova insular.

Apesar de já ter participado no Azores Rallye por três vezes, Paulo Neto nunca disputou as famosas classificativas da ilha de São Miguel com um carro de quatro rodas motrizes. Em 2016, 2018 e 2019, o piloto de Sintra e o navegador Vítor Hugo competiram nos Açores com o Citroën DS3 R3T Max, o que significa que esta segunda prova do CPR será uma estreia para a dupla do Skoda Fabia Rally2 Evo.

“Correr nos Açores é sempre especial e há muitos pilotos que fazem um esforço extra para estar nesta prova. É um dos ralis mais bonitos do mundo, pela beleza das paisagens, pelo público entusiasta e pelas características dos troços. Começámos a época com uma prova duríssima e penso que o cenário nos Açores será semelhante, pois voltaremos a ter uma posição de partida bastante atrasada, devido ao Campeonato da Europa. Talvez isso não se sinta tanto no segundo dia de prova, mas vamos tentar fazer um rali inteligente, descobrindo o carro nestas especiais”, afirmou Paulo Neto, que teve um início de época positivo no Rali Serras de Fafe-Felgueiras-Cabreira e Boticas.

A edição de 2022 do Azores Rallye terá um total de 14 classificativas, divididas entre sábado e domingo (dias 26 e 27), num percurso que totaliza 205,1 quilómetros cronometrados.