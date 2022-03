CPR, Azores Rallye, Miguel Correia: “conseguir o melhor resultado possível” | AutoSport

Miguel Correia pretende continuar nos lugares de topo do Campeonato de Portugal de Ralis. Com Jorge Carvalho como navegador, a nova dupla do Skoda preparado pela ARC Sport assinou uma prova brilhante nas Serras de Fafe e, nos Açores, pretende dar continuidade ao bom momento que atravessam: “O 2º lugar de Fafe foi muito confortante e é um incentivo para os próximos ralis. A etapa açoriana, pontuável para o europeu e para o Campeonato de Portugal é um rali difícil e longo, mas vamos participar com toda a força e convicção. É uma prova que exige muito conhecimento e muita preparação, onde tenho poucas referências, desde a última vez em que participei em 2019. No entanto, estamos confiantes em conseguir nos Açores o melhor resultado possível”, concluiu Miguel Correia.